Виктория Демидова рассказала о печали из-за смерти мужа

Известная блогерша и светская львица Виктория Демидова, спустя 40 дней после кончины мужа, только сейчас смогла рассказать о своей боли.

Со своим мужем Антоном Виктория уже больше 10 лет. В 2006 году у них родился общий сын Никита. О занятиях Виктории знает вся страна, ведь она известный фитнесс тренер и на своей страничке со всей миллионной армией подписчиков делится не только отдыхом, но и занятиями физической культурой. О делах Антона известно мало, поговаривают, что он был бизнесменом. В ноябре прошлого года у него оторвался тромб, что и стало причиной внезапной остановки сердца. Для самой Виктории - это огромная утрата, по словам светской львицы, такого как Антон она уже не найдет.

Правда не все посочувствовали, нашлись и те, кто вспомнил Виктории ,что она увела мужчину из семьи, а то что случилось, это расплата за содеянное.