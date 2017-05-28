"Аэрофлот" сообщил о трудностях вылета пассажиров из США

Российский авиаперевозчик сообщил о том, что компания, которая занимается обслуживанием рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона, в настоящий момент не может подтвердить возможность прилета пассажирских самолетов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщается, в связи с тем, что в Нью-Йорке наблюдаются неблагоприятные для полетов погодные условия, а также возникшем в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортного коллапса, компания SwissPort не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона.

В компании также отметили, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, воздушная гавань уже выдала слоты на выполнения ряда рейсов. "Аэрофлот" пока не может предоставить точную информацию по поводу время вылета.