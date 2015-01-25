Патриарх Кирилл призвал почтить чудо Рождества Христова

Патриарх Кирилл призвал творить хорошие поступки накануне Рождества. Это он сообщил на проповеди в храме Христа Спасителя в столице, 6 января.

"Для того, чтобы почтить Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы обязаны ответить способностью не только понимать, что Он принес людям, но и искренней верой и благими делами", - процитировал ТАСС слова патриарха. Отметим, что сегодня у православных Рождество. Менее чем за час до полуночи в ночь с 6 на 7 января патриарх всея Руси Кирилл начнет службу.