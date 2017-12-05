Собянин поздравил с днем рождения хореографа Андриса Лиепу

Мэр Москвы Сергей Собянин направил свои поздравления с днем рождения хореографу Андрису Лиепу. Поздравительная открытка от градоначальника появилась на официальном портале правительства Москвы.

Собянин отметил, что Лиепа внес яркий вклад в развитие отечественного и мирового балета, а также то, что его партии на сцене Большого театра призывают множество людей познать такой вид искусства.

Мэр также отметил то, что все культурные постановки Лиепы обладают тонким вкусом и высочайшим мастерством, они пользуются признанием не только на территории России, но и во всем мире.