Собянин поздравил с днем рождения хореографа Андриса Лиепу
Сегодня, 14:32 \\ Мозаика

Мэр Москвы Сергей Собянин направил свои поздравления с днем рождения хореографу Андрису Лиепу. Поздравительная открытка от градоначальника появилась на официальном портале правительства Москвы.

 Собянин отметил, что Лиепа внес яркий вклад в развитие отечественного и мирового балета, а также то, что его партии на сцене Большого театра призывают множество людей познать такой вид искусства.

Мэр также отметил то, что все культурные постановки Лиепы обладают тонким вкусом и высочайшим мастерством, они пользуются признанием не только на территории России, но и во всем мире.

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Наталья Черная
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