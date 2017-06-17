Зафиксирован еще один случай появления НЛО над Кипром

Мужчина, приехавший понаблюдать за парадом воздушных фонариков на Кипре 2 января, запечатлел треугольное НЛО над Никосеей.

Полюбоваться фонариками собираются многие. Так, мужчина приехал увидеть своими глазами это прекрасное зрелище. И именно в тот момент, когда фонари уже начали падать вниз, один из них, который был самым ярким, начал приближаться к побережью. При этом размеры его становились все больше и больше, скорость увеличивалась и было странное красное свечение вокруг объекта.

По словам американского уфолога Скотта Уоринга, предметы такой формы и ранее появлялись, их видели над США и Азией, только NASA не придала этому факту никакого значения.