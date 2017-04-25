Сын одной из "Деффчонок" попал в реанимацию

Сын одной из актрис сериала "Деффчонки" Галины Боб попал в реанимацию. Причиной послужила вирусная инфекция, которую мальчик привез из Турции.

Двухлетний сын Галины Боб, Лев, после новогодних каникул, которые они провели в Турции, привез с собой вирусную инфекцию, она же и подкосила здоровье мальчика. Изначально их отправили в реанимацию, но в связи с улучшением здоровья малыша, маму с сыном уже перевели в обычную палату. Галина Боб делится своими переживаниями в сети и все поклонники очень обеспокоены здоровьем маленького сына звезды. Стоит отметить, что Лев имеет собственную страничку в социальных сетях, но всеми событиями там пока заведует мама. Так, у малыша уже 100 000 подписчиков.