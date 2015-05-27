Новая военная стратегия США будет известна уже 19 января

В январе этого года Пентагон обнародует часть военной стратегии, которая является самой незасекреченной.

Министр обороны Джеймс Метис отметил, что военная стратегия и является засекреченной, но существует ее небольшая часть, которой можно предать всеобщую огласку. Как сообщает одно из американских изданий, обнародование стратегии станет вторым документом, который предали общественности администрация Дональда Трампа. В новой редакции, стратегия отображает мнение самого Президента, согласно которому в мире есть суверенные государства с разными культурами, а значит США будет уважать точку зрения каждого. Чуть позже Пентагон ставит в планы рассказать о ядерной политике и противоракетной обороне.