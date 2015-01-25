Православные христиане готовятся праздновать Рождество

Православные христине ожидают конца 40-дневного поста и готовятся праздновать Рождество. В связи с праздником патриарх Кирилл обратился к ним в сочельник, 6 января.

Церковнослужащий в начале своего послания отметил, что рождение Иисуса Христа является ключевым событием в истории человечества. Кирилл напомнил, что люди во все времена искали путь к Господу. Однако в полной мере Бог приблизился к своим созданиям лишь благодаря воплощению Единородного Сына.

В субботу, в 23 часа, патриарх Кирилл проведет Божественную литургию, которая состоится в Храме Христа Спасителя. Церемония продлится до 4 утра. Подобные праздничные службы состоятся в более 30 тысячах храмов по всей территории Российской Федерации. Верующие смогут увидеть традиционный вертеп, демонстрирующий библейскую сцену рождения.