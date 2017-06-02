Юлия Началова скрывает свои истинные формы

Певица Юлия Началова выставила в сеть неоднозначную фотографию, которая вызвала пересуды по поводу стройности девушки среди пользователей сети.

Поклонники сразу начали обсуждать фигуру певицы. Судя по снимку, Юлия пользуется редактором фотографий для достижения идеальной фигуры. Началова принимала участие в съемках новогоднего шоу, где появилась в обтягивающем платье. В этом платье ее успели заснять на фоне двери, которая впоследствии оказалась плавающей. Вот только у кого плавали формы - пока не понятно. Поклонники заподозрили, что девушка пыталась подправить свою фигуру с помощью фотошопа, ведь "дверь не может быть выпуклой как раз возле фигуры певицы". В любом случае, фотография не осталась без внимания и обсуждения.