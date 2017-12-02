Жителей Воронежа удивила растяжка девушки в белых трусиках

Жители Воронежа были приятно удивлены, опубликованными снимками молодой блондинки, запечетлившей на них великолепную растяжку в довольно пикантном нижнем белье.

Молодая девушка из Воронежа, которая зарегистрировалась в соцсети под ником Снежаны Береговой, шокировала пользователей своим фото. Пользовательница смогла привлечь активное внимание. благодаря тому, что запечатлила свою тренировку на фотокамеру. Подчеркнем, что девушка предпочла надеть минимум экипировки, отдав свое предпочтение небольшой майке и пикантному нижнему белью.

Пользователи на ура восприняли такой фотоотчет.