Ученые изобрели препарат, позволяющий похудеть без диеты

Теперь для того, чтоб похудеть, не обязательно сидеть на специальных диетах и постоянно посещать спортзалы. Ученые Техасского Университета нашли препарат, который сделает сам идеальную фигуру человеку.

Принцип действия заложен в ускорении процесса метаболизма. Чем лучше обмен веществ, тем быстрее человек избавляется от лишних килограммов. Пока эксперименты проводились только на грызунах и дали положительный результат, вследствие чего убралась не только лишняя жировая прослойка, но и понизился уровень холестерина в крови. После дополнительного ряда исследований препарат поступит в продажу для всех желающих.