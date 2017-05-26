Поклонской разрешили двойное гражданство

Наталья Поклонская, будучи гражданкой Украины вошла в состав Госдумы России.

Со слов депутата Сергея Лещенко, в Государственную миграционную службу Украины был произведен запрос о принадлежности к какому-либо государству экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, откуда пришел ответ, что она остается гражданкой Украины, так как лишать ее этого статуса нет никаких оснований. На сегодняшний день ГМС не имеет никаких оснований для лишения гражданства, так как никакого закона о гражданстве не нарушала. При этом для Лещенко остается загадкой, как можно стать депутатом Госдумы России со статусом гражданина Украины.

Осенью прошлого года администрацией Украины была подтверждена принадлежность Поклонской к Украине. Только, по ее словам, в 2014 году экс-президент Виктор Янукович, 21 марта лишил ее статуса гражданства.