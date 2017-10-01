Художники покажут работу с техникой в рамках выставки Techne

Художники продемонстрируют работу с техникой в рамках выставки Techne в Москве. Проект организован Государственным центром современного искусства при РОСИЗО.

Techne продлится около пяти лет и предоставит мастерам возможность создать новые инновационные работы в помещениях на Зоологической улице. В залах зрители смогут исследовать семь экспозиций, свидетельствующих о новых технологиях в искусстве. На входе их встретил цикл "Пролог", который расскажет о развитии техно-направления, начиная с 1960-х годов и заканчивая современными проявлениями. Здесь же размещены лайтбоксы "Синий суп", а также инсталляция Дмитрия Пирогова - "Банка будущего". Они являются своеобразным переходом к цифровым жанрам, выставленным далее.

Ещё одной особенностью выставки является мастерская Дмитрия Морозова, известного своими авангардными роботами, созданными под псевдонимом ::vtol::,.

Известно, что в рамках проекта Дмитрий Морозов намерен создать "Кольскую сверхглубокую". Работа будет реализована по мотивам найденной на Дальнем Севере перфоленты и воплощена в пяти бурящих механизмах.