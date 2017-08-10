В Tesla набирают сотрудников через Twitter

Основатель Tesla Илон Маск ищет сотрудников для будущей фабрики через свой аккаунт в социальных сетях Twitter. Об этом он разместил соответствующее объявление на страничке в Twitter.

Фабрика Tesla еще находится на этапе строительства. Она базируется в пустыне штата Невада на берегу реки, около горы Сьерра-Невада, где дикая природа и свободные лошади. Илон позиционирует свою фабрику как самую крупную и передовую на Земле. После постройки здание будет занимать больше 460 тысяч квадратных метров. На ней планируется производить наибольшее количество аккумуляторов в мире. В ближайшем будущем изобретатель займется разработкой электрического пикапа.