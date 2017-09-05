В России станет проще усыновить ребенка

Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который упрощает процессы усыновления, попечительства или оформление опекунства. Согласно ему, уже не нужно собирать так много бумаг, на часть из них планируют делать запрос из должных органов.

Весь список ненужных бумаг описан на сайте Госдумы. Так, будущим родителям не нужно нести такие документы: документ, подтверждающий право пользования или собственности жильем, справка об отсутствии судимости, справка из Пенсионного фонда, копия финансового лицевого счёта с места жительства. Все эти доказательные справки сотрудники попечительных органов запрашивают сами с надлежащих органов.