В Белом доме запросили предпоказ фильма Спилберга "Секретное досье"

В Белом доме попросили устроить предпросмотр нового фильма Стивена Спилберга "Секретное досье". Новая картина Спилберга - это политическая драма, в которой главные роли принадлежат Тому Хэнксу и Мерил Стрип, главным критикам президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что практика предпросмотра фильмов по просьбе первых лиц США не является новинкой, экс-президент Барак Обама часто обращался с такой просьбой к режиссерам, ссылаясь на свою занятость и невозможность дождаться премьеры. На этот раз существуют особые мотивы для просмотра фильма правительством США, так как сюжет кинокартины напрямую связан с текущей политической ситуацией.

По сюжету действия фильма разворачиваются в 1971 году. Том Хэнкс является исполнителем роли главреда издания Washington Post Бена Брэдли, который получил доступ к секретной переписке гослиц о Вьетнамской войне. Журналист решается опубликовать данные материалы несмотря на то, что на него оказывается давление со стороны администрации президента того времени Ричарда Никсона.

Отметим, что премьера фильма "Секретное досье" состоится 12 января. 22 декабря был открыт пробный показ в девяти кинотеатрах городов США, и несмотря на все ограничения, фильм стал самым посещаемым.