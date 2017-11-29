Воронежцам рассказали, как не отравиться майонезом на Новогодние праздники

Эксперты из воронежского Роспотребнадзора перед новогодними праздниками, которые только предстоит встретить, напомнили о том, что при использовании пропавшего майонеза существует высокая вероятность подцепить кишечную инфекцию.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют:

1. Приобретать только натуральный майонез;

2. Предпочтение отдавать продукту в стеклянной таре;

3. Присутствие в майонезе большого количества комочков не желательно;

4. Приобретаемый продукт должен иметь однородный состав, цвет правильного приготовленного соуса белый либо кремово-желтый.

Для проверки майонеза, необходимо выдавить на посуду каплю размером примерно с грецкий орех и подожадиь несколько минут. Если по истечению времени она сильно растеклась, то это свидетельствует о большом присутствии воды в продукте.

Главным правилом является то, что приготовленный салат необходимо принять в пищу как можно быстрее, не оставляя его открытым более нескольких часов.