Воронежцам рассказали, как не отравиться майонезом на Новогодние праздники
Эксперты из воронежского Роспотребнадзора перед новогодними праздниками, которые только предстоит встретить, напомнили о том, что при использовании пропавшего майонеза существует высокая вероятность подцепить кишечную инфекцию.
Санитарные врачи настоятельно рекомендуют:
1. Приобретать только натуральный майонез;
2. Предпочтение отдавать продукту в стеклянной таре;
3. Присутствие в майонезе большого количества комочков не желательно;
4. Приобретаемый продукт должен иметь однородный состав, цвет правильного приготовленного соуса белый либо кремово-желтый.
Для проверки майонеза, необходимо выдавить на посуду каплю размером примерно с грецкий орех и подожадиь несколько минут. Если по истечению времени она сильно растеклась, то это свидетельствует о большом присутствии воды в продукте.
Главным правилом является то, что приготовленный салат необходимо принять в пищу как можно быстрее, не оставляя его открытым более нескольких часов.