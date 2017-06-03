Киркоров уже не обращает внимания на фанатов

Фанатка Киркорова, которая хотела взять у него автограф, была послана звездой.

Жительница Майами, ярая поклонница короля российской эстрады, в тот день, когда встретила своего кумира в магазине, была в надежде получить заветный автограф и просто поговорить со знаменитостью, на что Киркоров отреагировал резко и грубо. По словам самой девушки, он послал ее, при ребенке. После этого она начала записывать все на телефон.

По мнению Филиппа, он находился на отдыхе, толпы фанатов для него это обычное явление, все чего то от него всегда хотят, единственное, что он может сделать, это не реагировать.

Такое поведение звезды, для его поклонницы было обидным и она заявила, что собирается подать в суд на Киркорова.