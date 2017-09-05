В семье Королевы Елизаветы ІІ летом планируется пополнение

Зара и Майк Тиндалл находятся в ожидании еще одного чада. Такое заявление получило подтверждение от представителя королевского семейства.

Родоначальница со всеми членами королевской семьи были очень рады услышать радостную новость. Внучка королевы уже стала мамой еще в 2014 году, Зара родила девочку, которую назвали Мии Грейс. Зара Тиндал – дочь принцессы Анны Филлипс.

Майк и Зара - спортивное семейство. Зара связала жизнь с конным спортом, в составе Олимпийской сборной, она получила серебряную медаль в 2012 году. Майк – профессионально занимается регби.

Ранее, в 2016 году сообщалось, что семейство ждет пополнение, но у внучки королевы произошел выкидыш. Согласно правилам королевского протокола, пол будет храниться в тайне. Будущий ребенок четы Тиндалл станет 7 правнуком Елизаветы ІІ.