На Рождество Московский метрополитен добавит часы работы

В Рождественскую ночь жители и гости Москвы смогут пользоваться общественным транспортом на 60 минут больше. Его работу продлят до 02:00.

Так сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Станции метрополитена и Московского центрального кольца будут работать до 02:00, так рассказали в пресс-службе. Для удобства передвижения в праздничную ночь наземный транспорт, а именно больше 160 маршрутов, будут курсировать до 03:00 из них 11 всю ночь. В пригород все желающие смогут уехать до 02:00, в графике аэроэкспрессов ничего не поменяется.

Начиная со 2 января 2018 года, цены на оплату проезда в гортранспорте столицы выросли. Также до конца зимних каникул остаются бесплатные парковки города.