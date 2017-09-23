Дмитрий Калинин оставил своим друзьям только светлые воспоминания

Своими воспоминаниями о знакомстве и дружбе делится тезка балалаечника Дмитрий Калинин.

Про своего погибшего тезку Дмитрий Калинин отзывается как о весьма талантливом и неповторимом музыканте. Он смог совместить игру балалайки с современными мотивами, благодаря чему его песни игрались даже на дискотеках. Он сам создавал музыку и сам же играл ее. Был одновременно и композитором и аранжировщиком. Благодаря одинаковым имени и фамилии они могли часто подменять друг друга на концертах. Да еще и инструменты были схожи, так что частенько замены никто и не подмечал.

За день до того, как исчез crazybalalaika, Дмитрий попросил подменить его в очередной раз. Бездыханное тело музыканта нашли с ножевыми ранениями в области сердца, поиски длились 3 дня.