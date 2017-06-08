Москвичка незаметно вынесла из магазина сумочку стоимостью 100 тысяч рублей

Жительница Москвы своровала в одном из бутиков сумочку стоимостью 100 тыс рублей.

Сумка, сделанная из кожи питона, стала предметом пересудов. По факту кражи в отделение полиции обратился работник магазина. Сотрудники полиции моментально отреагировали на обращение, и в скором времени преступницу смогли обнаружить. Ею оказалась 47-летняя жительница Москвы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы Москвы проводят расследование по факту случившегося.