Москвичка незаметно вынесла из магазина сумочку стоимостью 100 тысяч рублей
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Жительница Москвы своровала в одном из бутиков сумочку стоимостью 100 тыс рублей.
Сумка, сделанная из кожи питона, стала предметом пересудов. По факту кражи в отделение полиции обратился работник магазина. Сотрудники полиции моментально отреагировали на обращение, и в скором времени преступницу смогли обнаружить. Ею оказалась 47-летняя жительница Москвы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы Москвы проводят расследование по факту случившегося.