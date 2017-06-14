В США подростки жестоко издевались над 16-летней девушкой

В штате Массачусетс двое суток подростки издевались над 16-летней девушкой.

В оправдание себя они обвинили пострадавшую, что та участвовала в налете на их дом, таким образом они отомстили ей. Среди истязателей было 3 парней и 1 девушка. Жертву насиловали и угрожали холодным оружием. Когда ее нашли в подвале, она была привязана к стулу, рядом находился кувшин с водой и утюг. Об девушку тушили сигареты, обстригали волосы. Сейчас все четверо находятся под стражей.