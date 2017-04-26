Nintendo Switch бьет рекорды по продаваемости консолей

Несмотря на прогнозы критиков, продажи домашней приставки Nintendo Switch только увеличиваются.

Данные, опубликованные командой Nintendo - прямое тому подтверждение. Согласно статистике, в период с 3 марта по 31 декабря купили больше 4,5 млн Switch, что позволило ему стать самым быстро продаваемым передающим устройством. До этого первенство принадлежало Nintendo — Wii. С приобретением консоли, пользователи пробуют игрушки Zelda и Super Mario Odyssey. Данные игры очень хорошо раскупались, несмотря на их стоимость, сопоставимую со стоимостью больших консолей.