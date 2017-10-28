В комедии «Елки новые» с Ургантом и Нагиевым снялась семья из Воронежа

Воронежская семья Матвейковых снялась в эпизоде нового фильма «Елки новые», который уже вышел в прокат. Актеры-новички рассказали, как попали на съемки и что происходит за пределами кинокамер.

По словам Лилии и Александра Матвейковых, о съемках в фильме они узнали совершенно случайно и были приятно удивлены предоставленной им возможностью. Их дочь узнала о конкурсе от режиссеров «Елок» и выслала им видео с празднования Нового года, на котором показаны все члены ее семьи.

Создатели «Елок» проводили конкурс и выбирали несколько семей из разных городов. Теперь, фильм с эпизодом с разными семьями будут показаны в их родных городах. По словам семейства Матвейковых, им оплатили перелет в Москву, а до съемочной площадки их довезли на белой машине представительского класса.

На съемках присутствовала Лилия, Александр, их 14-летнняя дочь и 4-летний сын. Самый юный Матвейков едва не сорвал съемки, так как сильно хотел открыть реквизит с подарком, но там ничего не было. Чтобы ребенок не расстраивался, съемочная группа быстро нашла мальчику подарок и тот продолжил сниматься и был рад сюрпризу.

Вся семья крайне довольна съемками и благодарит создателей фильма за возможность попробовать себя в кино и прославиться в родном городе.