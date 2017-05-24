Жительница Ельца врезалась в памятник

5 января на улице Центральной в Ельце, около 15 часов дня, водитель автомобиля ВАЗ 2114 врезалась в памятник.

Девушка находилась в машине с ребятами младшего возраста. По предварительным данным, ей стало плохо, и она потеряла контроль над транспортным средством, вследствие чего, машина стала неуправляемой, а потом врезалась в памятник.

Спасатели тут же прибыли на место происшествия, вызвав бригаду скорой помощи, которые увезли потерпевших в больницу для оказания медицинской помощи.