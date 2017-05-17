Холи Бери похвасталась своей фигурой

Голливудская актриса Холли Берри обладательница не только Оскара, но и великолепной фигуры. В свои 51 актриса с радостью демонстрирует свои великолепные формы.

Которые не каждая 20-ти летняя сможет показать. Будучи матерью двоих детей, Холи сохранила прекрасную подтянутую фигуру. Никакого секрета у нее нет. Из-за диабета она сидит на строжайшей диете и как минимум три раза в неделю выполняет спортивные упражнения. По ее словам услугами пластических хирургов она не пользуется. Бери поделилась своими блестящими фото в бикини со всеми подписчиками.

Она выглядит великолепно и находится в полной гармонии с собой и миром, несмотря на недавнее расставание со своим бойфрендом Алексом Да Кидом.