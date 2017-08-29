Павильон «Космос» на ВДНХ откроется весной

В Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по реставрации павильона «Космос» на ВДНХ. Он сообщил, что павильон откроется в марте 2018 года.

Как сообщил глава московской администрации Сергей Собянин, в павильоне проводятся работы по реставрации и восстановлению «уникального» интерьера. Так, отметил он, в «Космосе» была возвращена на прежнее место люстра, выполненная по форме звезды Кремля. Помимо этого, в павильоне восстановили стеклянный купол и сохранили едва не утраченный декор. По словам Собянин, павильон «Космос» буквально «спасен» от разрушения и потери уникальных оформлений.

Собянин также сообщил, что на данные момент рабочие постепенно выходят на финальный этап и уже начинают вести последние приготовления здания к его скорому открытию. Уже в марте посетители смогут прийти в павильон и оценить масштаб проделанной работы по реставрации и ремонту здания.