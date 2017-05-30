Во Флориде мерзнут и впадают в спячку игуаны

На юго-востоке США, в штате Флорида - похолодание до +4. Из-за этого теплолюбивые игуаны впадают в спячку и просто падают с деревьев.

Такая холодная погода абсолютно неприемлема для игуан. Они моментально теряют силы и впадают в спячку. По словам зоологов, не стоит их трогать и приносить к себе домой или переносить на более теплое место. Они могут агрессивно среагировать и покусать. Пусть их пробуждение происходит в нормальных условиях, как это и должно быть. Так как эти ящерицы ведут древесной образ жизни, то многие из них, после наступления холодов начали падать прямо с деревьев, что успели запечатлеть местные жители.