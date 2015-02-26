На конкурсе "Новая звезда" впервые Мурманскую область представляла девушка

Новый сезон конкурса "Новая звезда" начался с января этого года. Ранее Северную часть России представляли сильные половины человечества, на этот раз приехала покорять сцену Валерия Шатецкая.

В предыдущих сезонах северо-западную часть России представлял Антон Неняев. Во втором - братья Шумковы из группы "COOL ON", которым удалось войти в финал. Шатецкая выступала с композицией Нюши "Только". Несмотря на то, что судьи оценили выступление в 60 баллов и певица не попала в финал, она ни капельки не расстраивается и не опускает руки, ведь как она сама заметила, осуществилась ее мечта и выступление с ней показали в масштабном шоу по телевизору.

Мурманчанка и дальше пообещала заниматься творчеством.