Инопланетяне считают Землю зоопарком, а людей – животными

Выдвинутая еще в 1973 году астрологом Джоном Болом теория зоопарка и по сей день находит подтверждение в кругах ученых.

Джон Болл предполагал, что инопланетяне уже контактировали с Землей, и что следующий контакт может произойти только после достижения определенного развития человечества, а пока неземные цивилизации наблюдают за нами, как за зверьми в клетке, которые при наличии высоких технологий сознательно уничтожают природные ресурсы планеты.

Специалисты уфологии считают, что пришельцы не собираются превращать землян в рабов и вмешиваться в текущую земную жизнь.