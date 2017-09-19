Светлана Бондарчук встречала Новый Год с новым любовником на Бали

Экс-супруга Федора Бондарчука и бывшая модель Светлана Бондарчук уже не скрывает своего нового возлюбленного - фотографа и галериста Сергея Табунова. Именно с ним она встретила Новый Год на пляжах острова Бали.

После развода с Федором Бондарчуком в 2016 году, парочку чаще стали видеть вместе на мероприятиях держащимися за руки, но они никак не комментировали свои отношения, хотя их друзья уже давным давно все поняли. Сама Бондарчук отмечала что не может длительное время находиться в одиночестве.

Парочка любит путешествовать и коллекция их совместных фотографий с каждым разом увеличивается. Они уже запечатлели себя в Японии, Италии, Франции, но, на этом не собираются останавливаться. Возраст Сергея Табунова, он младше модели на 14 лет, никоим образом не мешает им наслаждаться друг другом.