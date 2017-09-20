Самое большое в мире судно оказалось плавучим заводом

Такое плавучее средство было построено по заказу нефтегазовой компании Shell. И сдадут объект уже в 2018 году. Огромные мощности завода предназначены для производства сжиженного природного газа.

Его длина чуть менее 500 метров, а ширина - до 75 метров. Планируемые показатели производственной мощности - 3,6 млн тонн СПГ в год и 1,3 млн тонн газового конденсата. Такие объемы производства превосходят ежегодное потребление газа Гонконгом.

Все разработки и постройки завода производились в Южной Корее, после введения его в эксплуатацию, плавучий завод перебазируется в Австралию, где и будет работать.