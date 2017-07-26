В Петербурге нашли тело неизвестной женщины

В Московском районе Петербурга нашли труп женщины, личность которой определяют.

5 января, на углу дома по улице Костюшко было найдено бездыханное тело женщины. Личность которой, на данный момент правоохранителям еще не известна. Точные причины смерти будут известны после работы судмедэксперта, пока же, после осмотра тела, сотрудники полиции огласили, что смерть была не насильственная. Помимо полицейских, была и машина скорой помощи.