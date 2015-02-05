В Индии монах смог сдвинуть пенисом микроавтобус

В Индии монах садху передвинул микроавтобус с помощью своего пениса для того, чтобы доказать всем свою святость. Удивительное происшествие случилось в городе Аллахабад, куда тысячи людей приехали для того, чтобы поучаствовать в массовом паломничестве Маха.

Монах привязал трос к своему пенису и абсолютно в обнаженном виде, оставив на теле лишь одну только обувь и украшения, протащил микроавтобус по улице. Таким удивительным способом житель захотел показать окружающим уровень своей духовной мощи, а заодно и физическую силу.

До этого в городе Пушкаре уже другой монах, для того чтобы доказать свою святость, с помощью собственного члена поднял 35 кирпичей. Отмечается, что садху - это такие монахи, которые полностью посвятили себя богу, и отказались даже носить одежду, они считают, что это излишнее бремя.