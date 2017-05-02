В Подмосковье автомобиль Nissan взлетел и упал на УАЗ

После произошедшего столкновения под Москвой, автомобиль Nissan, воспарил в воздух и упал на УАЗ.

Жители Балашихинского района запечатлели инцидент, который произошел с автомобилями УАЗ и Nissan. После случившегося столкновения автомобиль Nissan поднялся в воздух и приземлился на УАЗ. Водитель "летающего" автомобиля был госпитализирован, по предварительным данным, он мог быть нетрезв.

На данный момент проводится проверка случившегося и выясняются все подробности аварии.