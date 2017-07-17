СБУ предлагала пленнику из ДНР взорвать металлургический завод в Донецке за звание героя Украины

Пленному из ДНР полковник СБУ предложила поехать в Донецк и взорвать металлургический завод за звание героя Украины. Об этом рассказал сам пленник Владислав Балыкин.

Как рассказал Балыкин, к ним приезжал полковник СБУ и стал расспрашивать, где он раньше находился и служил. После того, как пленный сообщил о своем месте жительства, у подполковника появилась гениальная идея. Он решил обменять Балыкина для того, чтобы тот отправился в Донецк и устроил теракт на металлургическом заводе. После этого ему предлагалось приехать в Украину и получить звание героя страны, а также всевозможные медали и ордена.

Стоит отметить, что Владимир Балыкин был задержан сотрудниками СБУ в феврале 2015 года, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Во время его пребывания в тюрьме, Балыкина постоянно били, заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, а также выкрикивать "Слава Украине!" и говорить на украинском языке.