Исследователи: Запах мужчины помогает женщинам снизить уровень стресса

Ученым удалось выяснить, каким образом запах партнера помогает понизить уровень стресса у представительниц слабого пола. В рамках исследования, ученые использовали замороженные рубашки с запахом мужчин, которые предлагали нюхать девушкам.

Специалисты, которые представляют канадский Институт Британской Колумбии, провели ряд экспериментов, которые выявили, что запах мужчин он способен эффективно понижать уровень женского стресса.

Для своего исследования специалисты взяли чистые рубашки, которые молодые люди должны были проносить весь день.

Также им запретили принимать ароматную пищу, пользоваться духами и дезодорантом.

После выполнения всех условий, парни снимали рубашки, после чего их замораживали для того, что бы сохранился запах. После чего, нескольким девушкам предложили понюхать вещи, которые носили весь день не анонимные молодые люди, но и близкие.

После выполняемой процедуры женщин просили пройти несколько стрессовых тестов, которые показали, что женщины, понюхавшие рубашки парней, значительно легче перенесли опыты.