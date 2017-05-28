В «Шереметьево» из-за снегопада в США задерживают рейсы «Аэрофлота» в Нью-Йорк

5 декабря в московском аэропорту «Шереметьево» авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о задержке вылета рейсов в Нью-Йорк. Причиной задержек «Аэрофлот» назвал снежную бурю в США и временную приостановку работы американского аэропорта.

Компания «Аэрофлот» из-за возникших задержек предоставила право пассажиром задерживающихся рейсов сменить дату вылета на любое число до 8 января. Также пассажиры смогут вернуть билет и получить обратно свои средства, затраченные на оплату перелета.

Три рейса из «Шереметьево» в Нью-Йорк отправятся позже назначенного времени. Первый рейс с вылетом в 10:10 отправится в США в 15:00, второй рейс с 14:35 будет вылетать в 16:00. Третий рейс с датой вылета на 20:15 отправится в Нью-Йорк в 23:50.

Помимо этого, несколько самолетов сменили курс и направятся на запасной аэродром в Вашингтоне. Пассажиры таких рейсов бесплатно будут перевезены к изначальному месту прибытия путем наземного транспорта.