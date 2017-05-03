Ученые нашли панацею от рака головного мозга

По мнению британских ученых, лекарством в борьбе с опухолью головного мозга выступает вирус, благодаря которому можно менять состав раковых клеток.

Выступили со своим исследованием ученые из Линдса. Им первым удалось пройти гематоэнцефалический барьер для достижения опухоли, после чего раковые клетки нейтрализуются. Деятели науки также обнаружили у вируса возможность запускать защитные механизмы, для противостояния организмом опухоли. Для усиления эффекта лечения, терапию можно применять и с другими видами оздоровления.

На данный момент проводится ряд дополнительных исследований, по поражению вирусом не только раковых клеток, но и обычных.