Снегоуборочная техника вышла на борьбу с осадками в Москве

В связи с увеличением в столице снежного покрова на несколько сантиметров, на улицы Москвы вышла снегоуборочная техника. Об этом «Интерфаксу» рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Десятки единиц специализированной техники ведут сплошное прометание дорожного плотна и пешеходных тротуаров, с последующей обработкой против образования гололеда», - заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. Также градоначальник отметил, что сотрудники коммунальных служб уже начали работы по очистке кровель зданий и фасадов от снежного покрова.

В пятницу в столице ожидается температура от -1 до +1 градуса снег. Немного ранее сотрудники МЧС предупреждали участников дорожного движения о возможном росте ДТП из-за образовавшейся гололедицы.