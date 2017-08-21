Ученые обнаружили, что у кальция есть вкус

После ряда экспериментов ученые пришли к выводу, что кальций небезвкусен. Их подопытные мушки-дрозофилы прямое тому доказательство.

Человечество привыкло различать вкусы на сладкий, соленый, горький, кислый и неопределенный. Итого 5 вкусов. Американским и корейским ученым показалось мало такого перечня, и они вывели еще один вкус – вкус кальция. Название еще не придумали, но в его существовании исследователи уверенны, так как продукты с чрезмерным содержанием кальция на вкус горьковато-кислые.

Для человека такое знание будет неоспоримым плюсом, так как недостаток кальция конечно опасен, но не менее опасен и его избыток, что непосредственным образом влияет на центральную нервную систему и нарушение функциональности всего организма, в особенности почек. На данный момент эксперимент проводился только с мушками-дрозофилами, которые отказались употреблять пищу с чрезмерным содержанием кальция.

В будущем планируется работа ученых с человеком, чтобы каждый мог обезопасить себя.