В Липецкой многоэтажке нашли труп полуголого мужчины

Жители дома №9 по улице Суворова в городе Липецк, обнаружили труп полуголого мужчины.

После осмотра тела и места происшествия, правоохранители пришли к выводу, что мужчина был зарезан. На его теле нашли множественные следы колото-режущего характера, в грудной области, на спине и на шее. По предварительной версии, случившееся могло произойти на почве ревности.

Опрошенные соседи рассказали, что в одной из квартир в ночь на 4 января проходили шумные посиделки. Двое мужчин и двое женщин принимали участие в застолье, после чего один из них мог перепутать дам, за что и поплатился.

На вид мужчине был 41 год. Предположительно, жил он неподалеку.