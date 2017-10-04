В 2017 году было отремонтировано 11 московских театров

Прошлый год для столичных театров стал годом преображения. 11 театров смогли преобразиться, в том числе всеми известный театр на Таганке.

Для театральной жизни Москвы 2017 год стал грантовым годом. Обеспечение производилось по системе грантов: меньше бумажной волокиты, больше творческого развития – поделился глава города Сергей Собянин. Все старшее поколение творческих деятелей получили прибавки к пенсии.

Для Малого театра минувший год, был годом конца его восстановления. Обновленная историческая сцена, новое двухэтажное хранилище для инвентаря, который подается сразу на сцену. Увеличилась площадь холла.

В будущем планируют выделить получение грантов еще 67-ми театрам.