По Ростову прокатился обнаженный велосепидист

Горожан Ростова поверг в шок обнаженный велосипедист. Мужчина совершил поездку через центр города в летних шортах и каске.

Жителей и гостей Ростова четвертого января, шокировал необычный вело-любитель, который был одет достаточно непривычно для зимы. Причина в том, что парень имел на себе шорты, велосипедный шлем и кроссовки. Известно, что мужчина успел «засветиться» на проспекте Шолохова.

Температура окружающего воздуха была достаточна низкой, так что молодому человеку приходилось довольно холодно, вследствие чего он довольно интенсивно крутил педали, чтобы не замерзнуть. Сделанные фото моментально оказались на просторах соцсетей, где пользователи яро начали комментировать подобный поступок. Одни из них предположили, что молодой человек проиграл и выполнял чье-то желание, в то время как другие предположили, что мужчина пытался прийти в себя после новогодних праздников.

Участники, дорожного движения, ставшие свидетелями данного случая, отметили, что велосипедист не имел каких-либо световых приборов, что влияло на безопасность движения. У мужчины присутствовал лишь налобный фонарь.