Туристов Финляндии зовут в гей-клуб Мурманска

Экс-помощница консула Финляндии по вопросам культуры и СМИ Сари Пёюхёнен презентовала путеводитель для туристов. В путеводителе по Мурманску финским туристам предлагают посетить гей-клуб.

Сари Пёюхёнен представляла дипломатическую миссию Финляндии в Мурманске и решила представить туристам путеводитель по городу на Баренцевом море. Внимание журналистов и пользователей привлек один из объектов, указанных в маршрутном листе для туристов.

В памятке-путеводителе был отмечен гей-клуб Town Hill, его адрес не указывается, так как Пёюхёнен считает, что в России к людям с нетрадиционной ориентацией относятся негативно. Однако, адрес клуба можно легко отыскать в Сети, что и смогут сделать финские туристы.

В описании клуба указывается, что туристы смогут в заведении вести себя естественно и не бояться осуждения окружающих. Гей-клуб работает лишь по субботам, все остальные дни заведение посетителей не принимает.

Путеводитель от экс-помощницы посла предназначается как туристическая памятка для финнов, решивших посетить Мурманск.