Приложения Apple заработали компании 1 млрд долларов

Издание 9to50mac поделилось новогодней статистикой. Так, в течение недели пользователи Apple купили приложений на сумму почти 1 млрд долларов, что является несомненным рекордом для компании.

Всего продажи приложений на рождественские праздники принесли компании 890 млн долларов. Практически половина прибыли пришлась на 1 января. Один из руководителей Apple Фил Шиллер заявил, что общая прибыль за 2017 год составила около 26,5 млрд долларов, что превышает позапрошлую на 30%.

В общей сложности, с 2008 года, заработок Apple составил 86 млрд. Фил считает, что львиная доля прибыли получилась благодаря последней версии ОС iOS 11.