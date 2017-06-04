Надувную секс-куклу челябинцы нашли под своими окнами

Горожане города Челябинска обнаружили под своими окнами надувную брошенную секс-игрушку, как рассказали сами жители дома в Металлургическом районе.

Фотографию удивительной находки опубликовали в паблике в социальных сетях. Жители Челябинска начали активно обсуждать фотографию резиновой женщины. "Надоела старая, новую помоложе захотел", - прокомментировала одна из подписчиц.

"Поругались, ушла она", - отметил другой пользователь. "Поматросили - и бросили" - возмущенно написала одна девушка. "Деньги отобрали, одежду украли, что за район".

Эти и другие комментарии оставляли челябинцы. Однако позже выяснилось, что через несколько часов удивительная находка куда-то исчезла. Ранее стало известно, что Последние несколько дней каникул в Челябинске. Следующие длинные выходные только в феврале.