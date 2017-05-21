Этно-рок группа из Хакасии готовится стать новой звездой

На телеканале Звезда, уже четвертый раз проходит конкурс Новая Звезда. Финал украсит этно-рок группа Иренек Хан из Хакасии.

В этот раз в финале оказалась этно-рок группа из Хакасии Иренек Хан. Солистка группы Юлия прекрасно исполнила песню рок-коллектива Кино "Кукушка". Ее сильный голос и добавление этно мотивов в песню, передали всю глубину композиции. Зрители аплодировали стоя.

Все, кто желает, чтобы группа выиграла финал, смс с текстом Z19 надо отправлять на номер 1880.