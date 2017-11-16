В Хакасии коммунальщиков перед Новым годом вместо зарплат "накормили" обещаниями

В Аскизском районе Хакасии сотрудники коммунальных служб остались без зарплаты в Новый год. Отмечается, что им обещали выплатить шестимесячную задолженность, однако до сих пор сотрудники МУП так ничего и не получили.

Как стало известно, отчаявшиеся работники коммунального банкротного МУП решили написать заявление о проведении митинга 28 декабря 2017 года. В заявлении они допустили ошибку и бумагу пришлось отозвать. Власти, опасаясь беспорядков, пообещали коммунальщикам перед Новым годом выплатить задолженность по заработной плате, однако ни 30, ни 31 декабря на банковских картах сотрудников МУП ни оказалось не копейки.

Стоит отметить, что многие сотрудники МУП являются единственными кормильцами в семье, из-за чего у них не оказалось средств даже накрыть праздничный стол. Последний раз они получали зарплату в сентябре 2017 года, с тех пор руководство МУП не спешит расплачиваться с работниками.